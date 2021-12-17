 В Татарстане на ремонт мостов потратят 9 млрд рублей
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В Татарстане на ремонт мостов потратят 9 млрд рублей

Программа по капитальному ремонту объектов стартует на будущий год.

Республика
17 декабря 2021  08:26

В Татарстане, в 2022 году начнется программа по капитальному ремонту мостов, на которую планируют потратить 9 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сказал глава республиканского Минтранса Фарит Ханифов. 

Реконструкция мостов будет осуществляться по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». 

В первый год программы будет выделено 1,5 млрд рублей, в 2023 эта сумма составит уже 3 млрд рублей, а в 2024-м будет освоено 4,5 млрд рублей. 

Напомним, что в Казани планируют осмотреть «Горбатый мост» на возможность ремонта. 

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