В Татарстане на ремонт мостов потратят 9 млрд рублей

В Татарстане, в 2022 году начнется программа по капитальному ремонту мостов, на которую планируют потратить 9 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сказал глава республиканского Минтранса Фарит Ханифов.

Реконструкция мостов будет осуществляться по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

В первый год программы будет выделено 1,5 млрд рублей, в 2023 эта сумма составит уже 3 млрд рублей, а в 2024-м будет освоено 4,5 млрд рублей.

Напомним, что в Казани планируют осмотреть «Горбатый мост» на возможность ремонта.