В Татарстане на сборе подписей в поддержку Владимира Путина всего за час выступили 30 граждан

В Татарстане начался сбор подписей в поддержку кандидата на пост Президента России Владимира Путина. Желающие выразить поддержку действующему главе государства могут это сделать в крупных торговых центрах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска.

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Республика
25 декабря 2023  10:11
Автор:
Владислав Косолапкин

Накануне в Казани стало возможным оставить свою подпись в поддержку Владимира Путина как кандидата в столице Татарстана. Для этого была установлена стойка в крупнейшем торговом центре города — KazanMall.

Волонтеры регионального избирательного штаба уже в первые минуты образовали небольшую очередь из желающих поддержать Президента. Первым свою подпись в поддержку поставил председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

«Я из того поколения, которое видело, как Россию опускали ниже плинтуса, а Владимир Путин за тридцать лет ее возродил, как феникса из пепла, и мы можем видеть, что страна сейчас процветает», — поделился общественник своим видением политической и экономической ситуации.
 

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