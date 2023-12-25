В Татарстане на сборе подписей в поддержку Владимира Путина всего за час выступили 30 граждан

Накануне в Казани стало возможным оставить свою подпись в поддержку Владимира Путина как кандидата в столице Татарстана. Для этого была установлена стойка в крупнейшем торговом центре города — KazanMall.

Волонтеры регионального избирательного штаба уже в первые минуты образовали небольшую очередь из желающих поддержать Президента. Первым свою подпись в поддержку поставил председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

«Я из того поколения, которое видело, как Россию опускали ниже плинтуса, а Владимир Путин за тридцать лет ее возродил, как феникса из пепла, и мы можем видеть, что страна сейчас процветает», — поделился общественник своим видением политической и экономической ситуации.

