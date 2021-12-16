В Татарстане в столкновении пяти автомобилей погиб человек

В Татарстане на трассе Набережные Челны – Заинск – Альметьевск столкнулись пять автомобилей. Один водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. Об этом сообщает МВД по РТ.

Виновником аварии стал 29-летний житель Челнов, который двигался на «Киа Рио» по направлению в Челны. Он не расчитал безопасную скорость, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом.

После того, как в грузовик влетела иномарка, он выехал на встречную полосу, где столкнулся еще и с «Фольксваген» и «MITSUBISHI OUTLANDER». Также полуприцепом грузовика задело автомобиль «ВАЗ-2105».

В результате столкновения «MITSUBISHI OUTLANDER» съехал в кювет, а водитель кроссовера от полученных травм скончался на месте. Остальные пять человек, включая водителя автомобилей «Киа Рио», а также два пассажира «Фольксвагена» и пассажир «ВАЗа» с различными травмами были доставлены в больницу.

Виновник ДТП в течение двух лет не привлекался за нарушение ПДД. Его стаж был 12 лет.