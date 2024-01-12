В Татарстане на трассе в ДТП пострадали пять человек

Днем 11 января автоледи ехала за рулем автомобиля «Черри» по Матюшинскому тракту со стороны Песчаных Ковалей в сторону с. Усады. Вдруг она не справилась с управлением, автомобиль развернулся на проезжей части. В это время сзади в попутном направлении ехал автомобиль «Форд Фокус», за рулем которого также была автоледи. Автомобили столкнулись. Пятерых участников ДТП госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение, сообщает Госавтоинспекция Казани.

По данному факту ГИБДД возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования.