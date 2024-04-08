В Татарстане на три недели введут особый противопожарный режим

В этом году он выпадет на период с 22 апреля по 12 мая. Постановление подписано в Кабинете Министров РТ. Так, запрещается разводить костры, сжигать бытовые отходы, сухую траву и мусор. Нельзя будет готовить еду в мангалах, жаровнях и прочих несгораемых емкостях на территории населенных пунктов и детских лагерей.

Ограничение не распространяется только на рестораны, кафе, бары и прочие объекты общественного питания. Запрещается использовать пиротехнические изделия 1-3 классов в местах, подверженных угрозе лесных и прочих природных пожаров.