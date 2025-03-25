В Татарстане на участке трассы «М-7» ведутся работы увеличению числа полос

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Республика
25 марта 2025  16:57

На участке скоростной автодороги «Казань – Екатеринбург» (1061–1155 и 1161–1166 км) завершено 63% работ по расширению с двух до четырех полос. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Основные работы:

  • Уложено 880 тыс. тонн асфальтобетона из 1,2 млн тонн
  • Построено 7 из 11 запланированных путепроводов
  • Готовы 4 из 6 мостов
  • Продолжается строительство мостов через реки Ик и Сюнь

Завершение работ намечено на 2025 год – раньше запланированного срока.

В 2025 году в России планируют расширить до четырех полос около 290 км федеральных трасс. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, это необходимо для повышения безопасности и пропускной способности дорог.

Реконструкция «М-7» также способствует развитию внутреннего туризма, обеспечивая доступ к культурным и историческим объектам.

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