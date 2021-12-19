 В Татарстане на ярмарку «Новогодний гусь» завезли 16,5 тонн мяса птицы
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В Татарстане на ярмарку «Новогодний гусь» завезли 16,5 тонн мяса птицы

На ярмарку съехались фермеры из 16 районов республики.

Республика
19 декабря 2021  11:34
Автор:
Николай Лукоянов

В Набережных Челнах перед стадионом «Строитель» в агропромышленном парке «Южный» и на ипподроме прошла ярмарка «Новогодний гусь», сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью автограда.

На ярмарку съехались фермеры из 16 районов республики, в ассортименте которых был большой выбор мяса гусей, индоуток, кроликов, говядины, баранины и прочего.

На первый день ярмарки завезли 16,5 тонн мяса птицы.

В следующий раз ярмарка пройдет 19 декабря на тех же площадках. Последние пройдут 25 и 26 декабря.

 

 

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В Татарстане на ярмарку «Новогодний гусь» завезли 16,5 тонн мяса птицы