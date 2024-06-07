В Татарстане на заключение госконтрактов по нацпроекту направлено более 7 млрд рублей

В Татарстане по нацпроекту «Экология» в текущем году было направлено 2,5 млрд рублей, «Безопасные качественные дороги» - 1,7 млрд рублей, «Здравоохранение» - 1,3 млрд рублей. Более 656 млн рублей получил нацпроект «Образование», более 532 млн рублей - «Демография», «Культура» - более 137 миллионов рублей, а исполнение «Малого и среднего предпринимательства» составило более 161 млн рублей. Об этом рассказал и.о. председателя Государственного комитета РТ по закупкам Искандер Багаутдинов.

«Реализация нацпроектов является одной из главных задач Республики Татарстан. По состоянию на 1 мая 2024 года, исполнение заключенных контрактов по 13 национальным проектам составило 7,3 миллиарда рублей», - отметил он.

Всего в Татарстане в 2024 году по контрактной системе заказчиками республики опубликовано 9115 извещений на общую сумму 70,4 млрд рублей конкурентных закупок. Экономия бюджетных средств по заключенным контрактам составила 1,4 млрд рублей.

Спикер отметил, также в текущем году в республике, с учетом контрактов у единственного поставщика, заключено контрактов на сумму 102 млрд рублей, в том числе муниципальными заказчиками на сумму почти 10 млрд рублей.

Также объем заключенных контрактов в закупках малого объема на 01.06.2024 составляет 6,7 млрд рублей, это 6,1% от общей суммы контрактов. Всего было заключено 132 717 контрактов.

Сумма заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства, по словам спикера, составила более 35 млрд рублей, заключено 15 тысяч контрактов.

В рамках исполнения своих функций, Госкомитет по закупкам республики осуществил 247 централизованных закупок на общую сумму 1,2 млрд рублей. По итогам закупочной процедуры достигнут уровень экономии в 7,7%.

