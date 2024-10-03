В Татарстане на железной дороге умер тракторист по неизвестной причине

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Республика
3 октября 2024  12:07
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане трагически погиб рабочий во время проведения работ на железной дороге. Трагедия произошла утром на 861-м километре перегона Арск-Корса.

По предварительным данным, мужчина, управлявший трактором, внезапно потерял сознание и, упав с железнодорожной насыпи, получил травмы, несовместимые с жизнью.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть рабочего. Следователи транспортной полиции не обнаружили признаков насильственной смерти. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

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