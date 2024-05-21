В Татарстане на зернохранилище погибла разнорабочая, возбуждено уголовное дело

20 мая 2024 года днем при выполнении работ на территории зернохранилища в селе Тутаево Апастовского района погибла 44-летняя разнорабочая. Следственные органы возбудили уголовное дело за нарушение требований охраны труда.

По данным следствия, женщина проводила уборку помещения, когда на нее обрушился фрагмент одной из кирпичных стен зернохранилища под тяжестью зерна. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на рабочем месте.