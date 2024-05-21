В Татарстане на зернохранилище погибла разнорабочая, возбуждено уголовное дело

news_top_970_100
Республика
21 мая 2024  18:00
Автор:
Эндже Гарафиева

20 мая 2024 года днем при выполнении работ на территории зернохранилища в селе Тутаево Апастовского района погибла 44-летняя разнорабочая. Следственные органы возбудили уголовное дело за нарушение требований охраны труда.

По данным следствия, женщина проводила уборку помещения, когда на нее обрушился фрагмент одной из кирпичных стен зернохранилища под тяжестью зерна. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на рабочем месте.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане на зернохранилище погибла разнорабочая, возбуждено уголовное дело
Главную журналистскую премию Татарстана «Хрустальное перо» получила газеты «Ватаным Татарстан»
Параллельный импорт идет на спад
Гидрометцентр РТ дал прогноз на среду, 22 мая, в Казани
Казанцы жалуются на долгие задержки метро
Гимнаст из Казани Даниел Маринов примет участие в Играх БРИКС
На казанские игры БРИКС заявились 18 пловцов из Бразилии
Два человека в Татарстане получили ожоги в результате пожара