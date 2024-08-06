В Татарстане наблюдается кадровый дефицит строителей

Строительная отрасль Татарстана столкнулась с острым дефицитом кадров на фоне роста объемов строительства. Как сообщает РБК-Татарстан, число вакансий в этой сфере увеличилось на 18% за год, при этом количество резюме выросло всего на 23%, что говорит о сохраняющемся кадровом голоде.

За первое полугодие 2024 года работодатели разместили на hh.ru более 26,3 тысячи вакансий в сфере строительства, что на 13,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала изданию Альбина Султанова, директор hh.ru в ПФО. В июле количество предложений о работе в строительстве выросло еще на 13% по сравнению с июнем.

По данным сервиса «Авито Работа», количество вакансий в строительстве во втором квартале 2024 года увеличилось на 20% в годовом сопоставлении и на 55% по сравнению с первым кварталом.

Наиболее востребованы разнорабочие, слесари, инженеры-конструкторы, электромонтажники, инженеры ПТО, инженеры-сметчики, сварщики, прорабы и мастера строительно-монтажных работ

Зарплаты в строительстве растут вслед за дефицитом кадров. Так, средняя предлагаемая зарплата в отрасли во втором квартале составила 78,1 тысяча рублей в месяц, что на 24% больше, чем годом ранее.

Тем не менее, по соотношению спроса и предложения (2,7 резюме на одну вакансию) строительная отрасль Татарстана находится «в довольно серьезной кадровой яме», подчеркивает Альбина Султанова.