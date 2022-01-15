 В Татарстане наблюдается спад цен на алкогольную продукцию
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В Татарстане наблюдается спад цен на алкогольную продукцию

С начала 2022 года стоимость водки снизилась на 4,5%.

Республика
15 января 2022  10:03
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане наблюдается спад цен на алкогольную продукцию. Больше всего подешевела водка крепостью 40% и выше — с 595,7 до 574,8 рублей. Такие данные приводятся на сайте Татарстанстата.

Однако в республике подорожали другие продукты. Так, помидоры за неделю стали стоить на 15,5 рублей больше, огурцы на 13,9 рублей, а капуста белокочанная — на 4,3 рубля, морковь всего на 1 рубль за кг. 

Также выросли цены на мясо. Стоимость баранины подорожала на 4,7 рублей за кг, а говядина — 7.16 рублей за кг.

Продуктом, на который большего всего поднялась цена, стало сливочное масло — с 569,46 до 578,82 рубля за кг.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане с 1 июля вырастет тариф на питьевую воду.

 

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