В Татарстане наблюдается спад цен на алкогольную продукцию. Больше всего подешевела водка крепостью 40% и выше — с 595,7 до 574,8 рублей. Такие данные приводятся на сайте Татарстанстата.

Однако в республике подорожали другие продукты. Так, помидоры за неделю стали стоить на 15,5 рублей больше, огурцы на 13,9 рублей, а капуста белокочанная — на 4,3 рубля, морковь всего на 1 рубль за кг.

Также выросли цены на мясо. Стоимость баранины подорожала на 4,7 рублей за кг, а говядина — 7.16 рублей за кг.

Продуктом, на который большего всего поднялась цена, стало сливочное масло — с 569,46 до 578,82 рубля за кг.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане с 1 июля вырастет тариф на питьевую воду.