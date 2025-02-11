В Татарстане наблюдается тревожный рост психических расстройств среди подростков

В Татарстане за последние пять лет зафиксирован значительный рост заболеваемости психическими расстройствами среди подростков, достигший 29%. Об этом сообщил главный врач Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Айрат Зиатдинов на выездном заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

По словам главврача, наиболее заметный рост наблюдается также по эндокринным заболеваниям (36%) и новообразованиям (31%). Тревожная статистика касается и детской смертности: в прошлом году этот показатель составил 20,8 на 100 тысяч населения, причем более половины случаев связаны с внешними причинами, включая травмы, суициды и отравления.

Айрат Зиатдинов подчеркнул, что одной из основных причин роста психических расстройств является чрезмерное влияние гаджетов и интернета, а также проблема буллинга в школах. Для борьбы с этой тенденцией применяются комплексные методы, включая психологическое тестирование подростков и разъяснительные беседы с родителями.