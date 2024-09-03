В Татарстане наблюдается всплеск активности клещей

Наступление грибного сезона и теплая погода активизировали клещей в Татарстане. За последнюю неделю значительно увеличилось количество обращений граждан в медицинские учреждения по поводу укусов клещей. С начала сезона за помощью обратились почти 10 тысяч человек.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, в республике зарегистрировано 15 случаев боррелиоза и 7 случаев клещевого энцефалита (5 – завозных, 2 местных – Бугульминский и Заинский районы).

В этом году в республике проведена обработка 29 тысяч га территорий от клещей, включая 605 га территорий летних оздоровительных учреждений

Для профилактики укусов клещей Роспотребнадзор рекомендует жителям соблюдать меры личной безопасности при посещении лесов и парков. Носить светлую одежду с длинными рукавами и штанинами, заправлять рубашку в брюки, брюки в носки, использовать головной убор. Осматривать себя и детей каждые 10-15 минут, особое внимание уделять волосам, шее, подмышечным впадинам, паховым складкам, за ушами. А также использовать средства, отпугивающие клещей, нанося их на кожу и одежду в соответствии с инструкцией.