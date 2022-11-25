В Татарстане начал работу проект по прерыванию абортов

В Татарстане запустили проект «ПЕРЕДУМАЛА.РУ», где женщинам рассказывают о том, что медикаментозный аборт можно безопасно прервать и родить здорового малыша. Об этом сообщает «Татар-информ».

Медикаментозный аборт включает в себя прием двух таблеток с перерывом в 72 часа. После приема первой таблетки свое решение меняют 10-15% женщин. Программа «ПЕРЕДУМАЛА.РУ» проводит свою работу уже два года, за это время помощь оказали 460 женщинам, и 168 из них родили детей.

Всего за прошлый год в Татарстане сделали 12,5 тыс. абортов. Около половины из них провели по медпоказаниям.

Ранее «КВ» сообщали, что казанский ЗАГС вновь опубликовал список имен, которыми родители назвали новорожденных детей. Так, за период с 14 по 20 ноября, родилось 187 мальчиков и 169 девочек.