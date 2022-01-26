 В Татарстане началась вакцинация подростков
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В Татарстане началась вакцинация подростков

Всего в республику завезли 2880 комплектов доз «Спутника М».

Республика
26 января 2022  16:11
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане стартовала вакцинация от коронавируса подростков от 12 и страше лет, сообщил Минздрав РТ.

В Татарстан было завезено 2880 комплектов доз «Спутника М», что представляет собой пятикратно облегченный вариант препарата для взрослых «Спутник-V». Разработчики препарата уверяют, что у детей имунный ответ на прививку гораздо сильнее, чем у взрослых.

Детей от 12 до 15 лет вакцинируют только при письменном согласии родителей, в то время как дети старше 15 лет могут заполнить документ о вакцинации самостоятельно.

Перед вакцинацией врач обязательно осматривает ребенка. Среди побочных эфектов от привики может быть повышение температуры тела, общее недомогание, озноб, боль в суставах и мышцах, отек и зуд в месте укола.

 

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