В Татарстане началась вакцинация подростков

В Татарстане стартовала вакцинация от коронавируса подростков от 12 и страше лет, сообщил Минздрав РТ.

В Татарстан было завезено 2880 комплектов доз «Спутника М», что представляет собой пятикратно облегченный вариант препарата для взрослых «Спутник-V». Разработчики препарата уверяют, что у детей имунный ответ на прививку гораздо сильнее, чем у взрослых.

Детей от 12 до 15 лет вакцинируют только при письменном согласии родителей, в то время как дети старше 15 лет могут заполнить документ о вакцинации самостоятельно.

Перед вакцинацией врач обязательно осматривает ребенка. Среди побочных эфектов от привики может быть повышение температуры тела, общее недомогание, озноб, боль в суставах и мышцах, отек и зуд в месте укола.