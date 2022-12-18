 В Татарстане начали готовить спецтехнику к полевых работам 2023 года
news_header_top_970_100

В Татарстане начали готовить спецтехнику к полевых работам 2023 года

Планируется восстановить 9,3 тыс. тракторов.

Республика
18 декабря 2022  14:24
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане начали готовить сельскохозяйственную технику в полевым работам 2023 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. 

К началу работ необходимо восстановить 9,3 тыс. тракторов, 3,6 тыс. комбайнов, 11,5 тыс. единиц посевной и почвообрабатывающей техники. На эти цели необходимо 5,2 млрд рублей. 

Как отметил Зяббаров, на сегодняшний день хозяйства приобрели запасные части на сумму 1,1 млрд рублей, что составляет 21% от требуемого.

В данный момент уже отремонтировано 37% тракторов", 46% сеялок, 30% посевной и 40% почвообрабатывающей техники. 

Также в Татарстане продолжается обновление машинно-тракторного парка сельхозпроизводителей, добавил министр.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане начали готовить спецтехнику к полевых работам 2023 года
В начале недели в Татарстане ожидается мокрый снег и ветер до 20 м/с
В казанском аэропорту задержали рейсы из-за погодных условий
В Набережных Челнах 19-летний парень лишился 105 тыс. рублей, пытаясь заказать проститутку
С улиц Казани этой ночью вывезли 9,2 тонн снега
Президент Татарстана поручил организовать елки для детей мобилизованных на высоком уровне
В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 111 жителей
В БСМП Челнов ввели ограничения из-за распространения ОРВИ и гриппа