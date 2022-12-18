В Татарстане начали готовить спецтехнику к полевых работам 2023 года

В Татарстане начали готовить сельскохозяйственную технику в полевым работам 2023 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

К началу работ необходимо восстановить 9,3 тыс. тракторов, 3,6 тыс. комбайнов, 11,5 тыс. единиц посевной и почвообрабатывающей техники. На эти цели необходимо 5,2 млрд рублей.

Как отметил Зяббаров, на сегодняшний день хозяйства приобрели запасные части на сумму 1,1 млрд рублей, что составляет 21% от требуемого.

В данный момент уже отремонтировано 37% тракторов", 46% сеялок, 30% посевной и 40% почвообрабатывающей техники.

Также в Татарстане продолжается обновление машинно-тракторного парка сельхозпроизводителей, добавил министр.