 В Татарстане начали писать рукописный Коран к 1100-летию принятия ислама
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В Татарстане начали писать рукописный Коран к 1100-летию принятия ислама

Написание рукописного Корана займет около двух-трех лет.

Город
12 января 2022  15:19
Автор:
Ольга Ильина

В Казани к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии начали писать рукописный Коран. Сегодня каллиграф в главной мечети Татарстана «Кул Шариф» написал на холсте первую и главную суру Корана «Фатиха». Об этом сообщает «Татар-информ».

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин подчеркнул, что создание рукописного Корана поможет возродить науку Ильм аль-Хатт, изучающая правила написания букв в арабском языке. Когда-то эта наука была утеряна, а сегодня Российский исламский университет готовит специалистов-каллиграфов. Один из подготовленных ученых — Артур Писаренко, именно он будет писать Коран. Контролировать правильность написания будет специальная комиссия.

Написание одной страницы занимает около двух дней, а написание всего рукописного Корана займет около двух-трех лет. В планах отпечатать рукопись и тиражировать его, поделился муфтий.

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В Татарстане начали писать рукописный Коран к 1100-летию принятия ислама
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