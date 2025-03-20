В Татарстане начались весенне-полевые работы в более чем 20 районах

Более 20 районов Татарстана приступили к весенне-полевым работам. Аграрии активно проводят подкормку озимых культур и многолетних трав, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

Первыми к работам приступили Буинский и Апастовский районы. На сегодняшний день в республике уже удобрены 19,3 тысячи гектаров озимых культур и 6,4 тысячи гектаров многолетних трав.

Всего в Татарстане планируется провести подкормку озимых на площади более 480 тысяч гектаров, а многолетних трав – на 372 тысячах гектаров.

Эксперты подчеркивают, что своевременное проведение весенне-полевых работ является ключевым фактором для получения высокого урожая. Подкормка озимых культур и многолетних трав помогает улучшить их рост и устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Власти Татарстана оказывают поддержку аграриям, обеспечивая их необходимыми ресурсами и техникой. Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики продолжает мониторинг хода полевых работ и готово оперативно реагировать на возникающие трудности.

Напомним, что сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Татарстана. В 2024 году республика достигла значительных успехов в производстве зерновых и других сельскохозяйственных культур, что стало возможным благодаря слаженной работе аграриев и поддержке со стороны государства.