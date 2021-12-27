В Татарстане наградили победителей конкурса «Зеленые мечты»

В Казани в ДК «Сайдаш» прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Зеленые мечты». Организатором конкурса выступил депутат и член Комитета Государственного Совета РТ по экологии Марат Галиевю

Темой конкурса в этом году стало «Мы за Чистый Татарстан». Всего в конкурсе приняли участие дети всех муниципальных районов Татарстана, было получено 1038 заявки. Дети от 5 до 17 лет своими руками создавали поделки из вторичного сырья.

Конкурс был разделен на две тематики: «Новая технология» и «Арт-объект».

Сумма призового фонда в этом году составила более 200 тыс. рублей.

Программа церемонии сопровождалась развлекательными номерами, экологической викториной. Зрители получили много подарков.