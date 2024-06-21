В Татарстане наградили врачей за спасение малыша, пережившего клиническую смерть

В Kazan Expo состоялась торжественная церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр». Министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин выступил с приветственным словом перед гостями и назвал имена лучших медицинских работников и команд конкурса.

Фото: телеграм-канал «Медицина Татарстана»

«Одна из самых волнительных номинаций «Ак чэчэклэр» – это «Уникальный случай». Каждый раз мы узнаем об удивительных историях спасения, казалось бы, в безнадежных клинических ситуациях», – рассказали в Минздраве РТ.

В номинации «Уникальный случай» победила команда врачей Детской республиканской клинической больницы и Лениногорской центральной районной больницы, которые спасли жизнь маленькому пациенту Степану, страдавшему от тяжелой почечной патологии.

Ребенок пережил клиническую смерть, отек мозга и ишемию кишечника, но врачи смогли провести несколько операций и реабилитацию, сделав практически невозможное.

Впервые в клинической практике больницы для такого маленького пациента был применен особый вид гемодиализа. Благодаря командной работе и нестандартным решениям врачей, сегодня Степан живет полноценной жизнью, здоров и развивается в соответствии с возрастом.