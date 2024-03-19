В Татарстане накажут псевдожурналиста, который похищал ордена у родственников ветеранов

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Республика
19 марта 2024  17:04
Автор:
Эндже Гарафиева

51-летний житель Бавлинского района обвиняется в краже «Орденов Дружбы».

Серийный похититель орденов представлялся журналистом и музейным работником. Он втирался в доверие татарстанцев и похищал знаки отличия для последующей продажи. 

Потерпевшими в деле числятся три семьи из Бавлов, Альметьевска и Джалиля. Общая сумма ущерба составила 675 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Татарстана. 

Пока удалось вернуть только одну из трех наград владельцу. На имущество обвиняемого стоимостью более 1,6 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в Альметьевский городской суд для рассмотрения по существу.

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