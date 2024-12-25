В Татарстане налоговики и сотрудники ФСБ устроили облаву на «обнальщиков»

В Татарстане сотрудники УФНС совместно с ФСБ провели масштабное мероприятие по борьбе с незаконным обналичиванием средств и продажей «бумажного НДС». В ходе рейда в одном из офисов Казани правоохранители обнаружили значительное количество доказательств незаконной деятельности: более 70 печатей компаний, 242 банковских карты и 40 мобильных телефонов с перепиской клиентов.

В текущий момент устанавливаются лица, организовавшие и пользовавшиеся незаконными схемами. За последний год налоговики и операторы безопасности смогли закрыть три подобных площадки, которые обеспечивали операции для около 200 организаций, как заявили в «Татар-информе».

Напоминаем, что в декабре в российских законах была введена ответственность за подделку счетов-фактур и налоговых деклараций. Это позволяет наказывать не только создателей, но и участников этих схем, особенно в случаях, когда ущерб составляет крупные суммы. Нередкость, что пользователям таких схем придется возмещать налоговые потери, уплачивать пени и штрафы, которые могут составлять до 40% от суммы неуплаченных налогов. В случае, если налоговые обязательства не выполнены, участникам грозит уголовная ответственность.

УФНС России по РТ настоятельно призывает бизнесменов соблюдать законодательство и избегать использования подозрительных схем для уменьшения налоговой нагрузки.