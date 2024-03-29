В Татарстане напомнили садоводам, какие законодательные меры продлены до 2031

В Росреестре Татарстана объяснили, что большая часть законодательных нововведений была принята для защиты имущественных прав.

Например, это «Дачная амнистия», в рамках которой татарстарцы могут зарегистрировать объекты недвижимости в упрощенном порядке, не подавая уведомления о начале или завершении строительства, без получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В перечень входят сторожки, водонапорные башни, административные здания для общих нужд и др.

Амнистия продлена до 1 марта 2031 года. И ей уже успели воспользоваться для 115 тысяч обьектов.

В ведомстве отметили, что садоводы смогут осуществить реконструкцию либо передать оформленные объекты на баланс органов госвласти и местного самоуправления или ресурсоснабжающих организаций. Например, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи.

До 2031 года продлена и возможность принимать коллективные решения в электронном виде. Это помогает исключить расходы товариществ на почтовые отправления.

На этот же срок продлена возможность и бесплатного предоставления земли для членов товарищества, созданных до 2001 года.

Кроме прочего, на законодательном уровне закреплено право садоводов разводить домашнюю птицу и кроликов для собственных нужд в СНТ и продавать на землях общего назначения сельскохозяйственных культур, птицы, кроликов, выращенных членами товарищества, сельскохозяйственной продукции из них, и возводить некапитальные торговые точки.