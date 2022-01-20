В Татарстане задержали курьера, перевозившего наркотики в одной машине с ребенком и женой

Сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Набережные Челны на контрольном посту полиции «Тула-1» был остановлен мужчина с почти 2,5 килограмма синтетических веществ. Мужчина ехал в Екатеринбург, взяв под прикрытие жену и ребенка, сообщает МВД по РТ.

Сотрудники автоинспекции остановили «БМВ» для проверки документов, за рулем которого был 29-летний житель Екатеринбурга. Водитель нервничал, поэтому полицейские решили проверить авто. В рюкзаке на заднем сидении были обнаружены четыре пакетика кристаллообразным веществом белого цвета. Позже экспертиза показала, что это наркотики синтетического происхождения.

Мужчина был доставлен в полицейский участок, где рассказал, что наркотики он вез из Перми в Екатеринбург, чтобы передать их покупателям в виде закладок. Чтобы снять с себя подозрения, в поездку он взял жену и ребенка.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».