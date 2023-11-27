В Татарстане нарушение правил эксплуатации электрооборудования привело к гибели человека

ЧП произошло вечером 26 ноября в Агрызе. Пожар возник в квартире на втором этаже. Очевидцы сообщили пожарным, что виден дым из окна. К моменту прибытия пожарных в квартире полыхало пламя. Пожарное подразделение встретил родственник, который сообщил, что внутри квартиры находится его дядя, который остался спящим в комнате, его нашли без признаков жизни на кухне. Медики констатировали, что пострадавший погиб.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.