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В Татарстане нарушение правил эксплуатации электрооборудования привело к гибели человека

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Республика
27 ноября 2023  17:03
Автор:
Виктория Осинина

ЧП произошло вечером 26 ноября в Агрызе. Пожар возник в квартире на втором этаже. Очевидцы сообщили пожарным, что виден дым из окна. К моменту прибытия пожарных в квартире полыхало пламя. Пожарное подразделение встретил родственник, который сообщил, что внутри квартиры находится его дядя, который остался спящим в комнате, его нашли без признаков жизни на кухне. Медики констатировали, что пострадавший погиб.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

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В Татарстане нарушение правил эксплуатации электрооборудования привело к гибели человека
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