В Татарстане насчитывается свыше 10 тысяч волонтеров культуры

В Республике Татарстан продолжается реализация национального проекта «Культура». За II квартал 2024 года число волонтеров культуры в республике превысило 10 000 человек.

Программа «Волонтеры культуры» разработана в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Программа направлена на поддержку добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации. Волонтеры могут принимать участие в реализации творческих проектов, помогать профессиональным реставраторам, проводить мероприятия, играть в спектаклях, а также участвовать в республиканских, всероссийских, федеральных и международных культурных мероприятиях.

Присоединиться к команде волонтеров культуры Республики Татарстан можно пройдя регистрацию на сайте «Добро.ру».