В Татарстане нашли более 2,6 тысяч участков под жилье и туробъекты

Управление Росреестра по РТ отчиталось по реализации проектов «Земля для стройки» и «Земля для туризма» в этом году.

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Республика
25 декабря 2023  12:05
Автор:
Дмитрий Смирнов

Так, на сегодня для жилищного строительства и развития туризма определено более 2,6 тысяч земельных участков.

Как сообщает пресс-служба этого ведомства, большая часть из них общей площадью 2,5 тысяч га – под строительство многоквартирными и индивидуальными жилыми домами. 17 участков – с туристическим потенциалом: по одному земельному участку расположены в Мамадышском районе (парк экстремальных и зимних видов спорта) и Арском (интерактивный парк «Лес чудес в «Резиденции Кыш бабая и Кар Кызы»); 15 – в Лаишевском, где центром туристического притяжения является Камское море. 

Все вышеперечисленные участки размещены на Публичной кадастровой карте Росреестра, в сервисах «Земля для стройки» и «Земля для туризма». 

Работа по выявлению свободных земельных участков проводится в соответствии с госпрограммой «Национальная система пространственных данных».  

«С момента старта проектов «Земля для стройки» и «Земля для туризма» в Татарстане ведется активная работа по выявлению свободных участков.  По итогам ее проведения под застройку жилья вовлечено около 300 гектаров земли. Что касается выявленных земельных участков с туристическим потенциалом, то только за один месяц – ноябрь - их количество выросло с 5 до 17. Учитывая высокий потенциал Казани и республики в целом, работа в этом направлении будет только набирать обороты», - поделился деталями руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров. 

«В Татарстане большое внимание уделяется развитию внутреннего туризма. Жители республики хорошо знают местные достопримечательности, однако у нас есть земли с потенциалом для вовлечения в туристическую деятельность, а поискам таких земель призван помочь проект «Земля для туризма», – добавил директор филиала

Роскадастра по РТ Артем Костин. 

Для справки: 
Для поиска вышеуказанных земельных участков нужно зайти на сайт Публичной кадастровой карты Росреестра, затем выбрать в меню «Земля для стройки» или «Земля для туризма» и ввести в поисковую строку следующую комбинацию знаков: 16:*, где 16 – код региона, далее начать поиск. Система отобразит имеющиеся в регионе свободные земельные участки, а также общедоступные сведения о них, к примеру, площадь, адрес объекта, категорию земель. Для создания обращения необходимо нажать на ссылку «Подать обращение» в информационном окне по соответствующему объекту

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