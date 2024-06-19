В Татарстане нашли огромную кучу татарской сладости – баурсака

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Республика
19 июня 2024  08:28
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане случился необычный экологический инцидент. В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее несанкционированную свалку баурсака в лесу. Куча «медовых палочек» в упаковках не только портит природный ландшафт, но и представляет угрозу для экологии.

 Фото: © скриншот из видео Минэкологии РТ

Минэкологии РТ оперативно отреагировало на жалобу, отправив на место инспектора Центрального управления Анну Салахову. Она подтвердила факт несанкционированного выброса выпечки и уже приступила к составлению документации.

«Сейчас мы готовим документы и будем требовать оперативного устранения этой незаконной свалки», – сообщили экологи в своем телеграм-канале.

Минэкологии РТ напоминает, что несанкционированная свалка отходов является нарушением законодательства и может повлечь за собой административную и уголовную ответственность.

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