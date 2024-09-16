В Татарстане нашли скелет человека старше египетских пирамид с ожерельем из клыков

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Республика
16 сентября 2024  20:47
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане археологи обнаружили древнее захоронение человека, который носил ожерелье из клыков кабана. Уникальная находка была сделана в Мензелинском районе, на месте Новобиксинтеевского могильника, возраст которого составляет более семи с половиной тысяч лет. Об этом рассказали в комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

 

Фото: © Комитет РТ по охране ОКН

Могильник был открыт в прошлом году. А раскопки этого года позволили исследовать 9 погребений, относящихся к каменному веку. Там находились скелеты женщины, ребёнка и мужчины, а также множество украшений и орудий труда. На шее погребенного было обнаружено ожерелье, изготовленное из клыков кабана.

Подобные украшения, а также другие артефакты из этого могильника, находили и ранее на территории Европейской части России, что свидетельствует о связях древних племен.

 

Фото: © Комитет РТ по охране ОКН

Как сообщили в комитете по охране ОКН, возраст могильника превышает даже возраст египетских пирамид.

«В настоящее время археологами также отобраны образцы из погребений на радиоуглеродный анализ для уточнения возраста погребенных. Также будет проводится антропологический и геномный анализ погребенных людей», — пишет пресс-служба комитета.

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