В Татарстане нашли способ сэкономить на услугах ЖКХ

С 1 июля 2024 года в Татарстане ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Средний рост составит 10,8%, а в городах и поселках городского типа - 15,7%. Однако не стоит паниковать: эксперты советуют, как сократить расходы на ЖКУ.

Дмитрий Романов, начальник отдела по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам, подчеркнул важность установки приборов учета коммунальных ресурсов и регулярного снятия показаний. По его мнению, чем точнее татарстанцы контролируют потребление, тем меньше платят.

Также Романов рекомендует проводить капитальный ремонт зданий, чтобы сократить потери тепла, а значит и расходы на отопление. Он призывает жильцов быть активными, участвовать в собраниях собственников и обсуждать важные вопросы, касающиеся содержания жилья.

Среди других рекомендаций эксперта – установка узлов погодного регулирования для оптимизации отопления, использование энергоэффективного оборудования и лампочек, а также посудомоечных машин для экономии воды. В летний период следует заменить старые батареи и решить проблемы, возникшие в прошлую зиму.