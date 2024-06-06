В Татарстане нашли способ сэкономить на услугах ЖКХ

news_top_970_100
Республика
6 июня 2024  12:17
Автор:
Эндже Гарафиева

С 1 июля 2024 года в Татарстане ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Средний рост составит 10,8%, а в городах и поселках городского типа - 15,7%. Однако не стоит паниковать: эксперты советуют, как сократить расходы на ЖКУ.

Дмитрий Романов, начальник отдела по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам, подчеркнул важность установки приборов учета коммунальных ресурсов и регулярного снятия показаний. По его мнению, чем точнее татарстанцы контролируют потребление, тем меньше платят.

Также Романов рекомендует проводить капитальный ремонт зданий, чтобы сократить потери тепла, а значит и расходы на отопление. Он призывает жильцов быть активными, участвовать в собраниях собственников и обсуждать важные вопросы, касающиеся содержания жилья.

Среди других рекомендаций эксперта – установка узлов погодного регулирования для оптимизации отопления, использование энергоэффективного оборудования и лампочек, а также посудомоечных машин для экономии воды. В летний период следует заменить старые батареи и решить проблемы, возникшие в прошлую зиму.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Что делать, если ребенок получил ожог
Почему не выходит бросить курить?
Смертельные забавы на дорогах Татарстана
Включаются ли годы учебы в страховой стаж?
Владимир Путин утвердил две пенсии для семей погибших участников СВО
Тяжелораненые участники СВО будут обеспечены автомобилями с ручным управлением
Субсидия для работодателя по программе «Мобильность 2.0»
Когда можно оформить ежемесячные выплаты из маткапитала