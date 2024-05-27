В Татарстане назначены новые прокуроры

Сегодня на оперативном совещании в прокуратуре Республики Татарстан прокурор республики Альберт Суяргулов представил новых прокуроров коллективу надзорного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратуру Советского района Казани возглавил Николай Седов, сменив на этом посту Модеста Фатыхова, который вышел в отставку по выслуге лет. Николай Седов ранее занимал руководящие должности в прокуратуре и имеет значительный опыт в надзорной деятельности.

Также Максим Жолобов назначен на должность прокурора Рыбно-Слободского района Татарстана. Его предшественник, Руслан Шакирзянов, стал начальником апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Татарстан.