В Татарстане назначены новые прокуроры

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Республика
27 мая 2024  15:47
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня на оперативном совещании в прокуратуре Республики Татарстан прокурор республики Альберт Суяргулов представил новых прокуроров коллективу надзорного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратуру Советского района Казани возглавил Николай Седов, сменив на этом посту Модеста Фатыхова, который вышел в отставку по выслуге лет. Николай Седов ранее занимал руководящие должности в прокуратуре и имеет значительный опыт в надзорной деятельности.

Также Максим Жолобов назначен на должность прокурора Рыбно-Слободского района Татарстана. Его предшественник, Руслан Шакирзянов, стал начальником апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Татарстан.

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В Татарстане назначены новые прокуроры