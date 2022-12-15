В Татарстане назначили нового мирового судью

Депутаты Госсовета Татарстана избрали нового мирового судью по Арскому судебному району. Парламентарии проголосовали за кандидатуру судьи Гульназ Валеевой в ходе тридцать восьмого заседания Госсовета.

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«Прошу Государственный Совет возложить исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка №1 по Арскому судебному району РТ на судью, находящуюся в отставке Валееву Гульназ Дамировну сроком на 1 год», - представил председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов кандидатуру Валеевой.

Решением депутатов Валеева была избрана мировым судьей по Арскому району Татарстана на один год.