 В Татарстане назначили нового мирового судью
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В Татарстане назначили нового мирового судью

Обязанностей мирового судьи судебного участка №1 по Арскому судебному району РТ возложили на судью Гульназ Валееву.

Республика
15 декабря 2022  10:46
Автор:
Дамира Хайрулина

Депутаты Госсовета Татарстана избрали нового мирового судью по Арскому судебному району. Парламентарии проголосовали за кандидатуру судьи Гульназ Валеевой в ходе тридцать восьмого заседания Госсовета.

 

Фото: © скриншот трансляции

«Прошу Государственный Совет возложить исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка №1 по Арскому судебному району РТ на судью, находящуюся в отставке Валееву Гульназ Дамировну сроком на 1 год», - представил председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов кандидатуру Валеевой.

Решением депутатов Валеева была избрана мировым судьей по Арскому району Татарстана на один год.

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