25 декабря на площадке ТПП РТ чествовали победителей IV республиканского конкурса «Инженер года».

Текущий конкурс собрал 339 заявок от 68 производственных компаний и вузов. В итоге были выбраны 36 финалистов. Все они получили памятные призы, сертификаты и ценные подарки.

Награждение прошло по 12 номинациям: «Машиностроение», «Авиационная промышленность», «Радиоэлектроника, связь, фотоника, телекоммуникации», «Энергетика», «Нефтяная промышленность», «Транспорт, дорожное хозяйство» и некоторым другим.

В категории «Опыт, достижения и компетентность» победу одержал Александр Никитин — начальник управления научно-исследовательских работ КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева. «Мне как победителю конкурса «Инженер года» приятно находиться в ситуации успеха, общественного признания результатов наших работ в области инженерной деятельности. Нас всех объединил конкурс и желание совершенствовать республику, развивать промышленность Татарстана», — рассказал призер.

В церемонии награждения принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин. «Татарстан является одним из ведущих российских промышленных регионов. Руководством республики активно поддерживается престиж инженерных профессий. Уникальность конкурса в том, что он охватывает практически все возрастные категории и адресован как молодым, так и опытным инженерам», — заявил он в ходе мероприятия.

Конкурс проводится при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова начиная с 2019 года для обеспечения общественного признания, поощрения и распространения положительного опыта лучших инженеров предприятий и организаций республики, а также формирования интереса к инженерному труду в молодежной среде.