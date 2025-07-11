В Татарстане назвали пляжи, где безопасно купаться

Роспотребнадзор по Татарстану проверил 26 пляжей республики и опубликовал список тех, что полностью безопасны для отдыха. Информация есть на сайте ведомства.

Пока «зеленый свет» получили только 9 мест для купания:

1. Пляж «Кама» (пос. Красный Ключ)

2. Городской пляж (Альметьевск)

3. Пляж «Кондурча» (Нурлат)

4. Пляж (Заинск, мкр. Заинск-2)

5. Пляжный комплекс «Нократ» (Мамадыш)

6. Пляж на южной окраине (Елабуга)

7. Пляж «Лето» (Камское Устье)

8. Пляж «Юность» (Чистополь)

9. Пляж на озере Кизлэу (с. Каргали, Чистопольский район)

Что еще важно:

- Нарушения нашли на многих других пляжах. Ведомство выдало 39 предупреждений и требует их срочно устранить.

- Совет от надзорного органа: если пляжа нет в этом списке - уточняйте, безопасно ли там купаться.