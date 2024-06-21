В Татарстане назвали профессии, где испытывается дефицит кадров

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Республика
21 июня 2024  12:34
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане наблюдается «кадровый голод» в ряде отраслей. По данным Минтруда республики, на рынке труда сейчас насчитывается около 61 тысячи вакансий.

Наибольшее их количество приходится на обрабатывающую промышленность, в особенности на машиностроение и автомобилестроение. Следом по количеству вакансий идет строительная отрасль, где наблюдается около 12 000 свободных рабочих мест.

Дефицит кадров также наблюдается в сферах здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры, науки, сельского хозяйства и IT.

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