В Татарстане назвали профессии, где испытывается дефицит кадров

В Татарстане наблюдается «кадровый голод» в ряде отраслей. По данным Минтруда республики, на рынке труда сейчас насчитывается около 61 тысячи вакансий.

Наибольшее их количество приходится на обрабатывающую промышленность, в особенности на машиностроение и автомобилестроение. Следом по количеству вакансий идет строительная отрасль, где наблюдается около 12 000 свободных рабочих мест.

Дефицит кадров также наблюдается в сферах здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры, науки, сельского хозяйства и IT.