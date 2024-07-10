В Татарстане назвали самые востребованные специальности в зоне СВО

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял решение увеличить единовременную выплату военнослужащим, участвующим в СВО. Теперь при заключении контракта в Татарстане граждане получат 1,2 млн рублей от республики, а с учетом муниципальных выплат сумма может достичь 1,5 млн рублей.

Помимо Татарстана, выплаты будут производиться и жителям других регионов России и иностранным гражданам, независимо от места проживания. Кандидатам помогут с проездом до Татарстана и места службы, а иностранцам — с получением ИНН и гражданства РФ.

Особо нуждаются в военнослужащих медработники, операторы БПЛА, водители и артиллеристы. Контракт можно подписать как мобилизованным, так и срочникам.

Контрактникам от Татарстана выдается полный набор необходимых вещей и армейская аптечка, поэтому дополнительные покупки не требуются. Помимо финансовой помощи, контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы и меры поддержки.

Стоит отметить, что единовременные выплаты при заключении контракта в Татарстане сейчас являются одними из самых высоких в России.