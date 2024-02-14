В Татарстане назвали три самые красивые даты для регистрации брака

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Республика
14 февраля 2024  07:42
Автор:
Эндже Гарафиева

Начальник управления ЗАГС республики Гульшат Нигматуллина рассказала о самых красивых датах для бракосочетания в 2024 году. Их она объявила журналистам на брифинге в Кабинете Министров РТ.

По ее словам, это традиционно 24-е число любого месяца, сопряженное с цифрой наступившего года, но есть еще несколько: например, в ЗАГСах принимают заявление на 30 августа, регистрацию в День республики, и 17 марта, в день выборов Президента РФ. Нигматуллина подчеркнула, что для пары, которая решила объединить значимую дату с голосованием в выборах, это будет особенный день в истории новой семьи.

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