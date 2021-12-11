 В Татарстане не обнаружен ни один случай заражения омикроном
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В Татарстане не обнаружен ни один случай заражения омикроном

В казанском аэропорту продолжают проверять прибывших из других стран.

Республика
11 декабря 2021  10:35
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане не обнаружен ни один случай заражения новым штаммом омикрон. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

С 20 ноября в казанском аэропорту выборочно тестируют посетителей на выявление нового штамма. В пятницу, 10 декабря в казанском аэропорту проверили 71 человек, и результаты всех тестов не показали ни одного зараженного человека.

Также ведомстов продолжает отправлять пробы от заболевших для секвенирования в НИИ.

Ранее сообщалось, что оба случая заражения омикрон-штаммом в России протекают в легкой форме.

 

 

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