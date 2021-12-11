В Татарстане не обнаружен ни один случай заражения омикроном

В Татарстане не обнаружен ни один случай заражения новым штаммом омикрон. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

С 20 ноября в казанском аэропорту выборочно тестируют посетителей на выявление нового штамма. В пятницу, 10 декабря в казанском аэропорту проверили 71 человек, и результаты всех тестов не показали ни одного зараженного человека.

Также ведомстов продолжает отправлять пробы от заболевших для секвенирования в НИИ.

Ранее сообщалось, что оба случая заражения омикрон-штаммом в России протекают в легкой форме.