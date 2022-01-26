 В Татарстане неизвестные совершили самосуд над собаками
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В Татарстане неизвестные совершили самосуд над собаками

Жители поселка, где отправили животных, обратились к участковому.

Республика
26 января 2022  08:25
Автор:
Ольга Ильина

В поселке Сокуры Лаишевского района Татарстана погибли несколько собак. Три собаки были бродячие, одна домашняя. Об этом пишет «Татарстан-24», ссылаясь на сообщения местных жителей.

По их словам, собак преднамеренно кто-то отравил. Животные умирали долго и мучительно, в конвульсиях. Пока известно лишь о четырех жертвах.

Жители поселка встретились с участковым и представителем администрации поселения. В администрации отметили, что дело находится под контролем и изучается полицией.

Напомним, инцидент произошел после участившихся в последнее время нападений собак на людей.

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В Татарстане неизвестные совершили самосуд над собаками
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