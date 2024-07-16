В Татарстане некоторые автомобили не прошли проверку на экологичность

В рамках операции «Чистый воздух», реализуемой в поддержку нацпроекта «Экология», в 12 районах Татарстана было проверено 1637 автомобилей на экологичность.

Из общего количества были проверены: 1365 легковых автомобилей, 156 грузовых автомобилей и 116 автобусов, пишет пресс-служба Минэкологии РТ.

По результатам проверок у 55 автомобилей были выявлены нарушения экологических нормативов, что составляет 3,4% от общего числа. Владельцам этих машин были даны рекомендации по устранению неисправностей.

Операция «Чистый воздух» продлится до 30 сентября.