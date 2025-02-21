В Татарстане неравнодушные граждане вызволили орлана-белохвоста

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Республика
21 февраля 2025  09:11

 Фото: © пресс-служба Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам

В Татарстане неравнодушные жители спасли редкого орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу. Обессиленная и замерзшая птица была обнаружена на обочине оживленной трассы. Орлан не мог взлететь и нуждался в помощи, сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам.

Сердобольные граждане обратились в Госкомитет РТ по биоресурсам. Специалисты, осмотрев птицу, констатировали состояние шока. Для восстановления сил и дальнейшей реабилитации орлана перевезли в специализированный центр Зеленодольского района.

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