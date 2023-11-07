В Татарстане несколько дней ищут двух рыбаков

Фото: МЧС России

5 ноября около семи часов утра поступило сообщение о том, что двое мужчин 1978 и 1979 г.р. утром 4 ноября на моторной лодке уехали на рыбалку на реку Ик у села Новый Мелькень Мензелинского района. В тот же день с 15:00 они перестали выходить на связь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

5 ноября около 10 часов утра на реке Ик рядом с маяком у села Новый Мелькень очевидцы - рыбаки нашли пустую лодку, примерзшую ко льду. Внутри лежали рыбацкие вещи и лекарства. Также они обнаружили вмерзший в лед сапог. Водолазная группа спасателей ЗПСО №6 из Челнов обследовала 10 кв.км дна и визуальным способом 10 кв.км акватории, но без результата. Поиски велись и 6 ноября.