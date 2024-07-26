В Татарстане нормативные акты обрабатывает робот

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Республика
26 июля 2024  17:07
Автор:
Эндже Гарафиева

Минюст Татарстана активно использует робота для ведения реестра нормативных правовых актов. Об этом сообщило ведомство по итогам рабочего совещания. 

Как отметил замминистра юстиции РТ Мухаррям Ибятов, робот автоматически выгружает документы с официального портала правовой информации республики и размещает их в реестре. Это позволяет существенно сократить время обработки документов и повысить актуальность информации в реестре. 

По словам Ибятова, за первые шесть месяцев 2024 года с помощью робота было обработано более 12 тысяч актов, что составляет 71% от общего числа муниципальных актов. 

В Минюсте РТ отмечают, что цифровизация — один из приоритетов в работе ведомства. Автоматизация процессов позволяет не только оптимизировать работу министерства, но и сделать правовую информацию более доступной для граждан и организаций. 

В планах на текущий год — дальнейшее совершенствование функционала робота, в частности, расширение его возможностей по систематизации нормативных актов.

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