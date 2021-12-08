В Татарстане новыми жертвами коронавируса стали шесть человек

В Татарстане новыми жертвами коронавируса за сутки стали шесть человек, сообщает республиканский Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В списке жертв оказались пять женщин и один мужчина. Все они представители возраста 60+. Самой молодой из них стала женщина 1956 года рождения.

Вирус идентифицирован. Причина смерти установлена в результате вскрытия.

Ранее стало известно, что в республике Татарстан обнаружили 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе по противодействию распространения COVID-19.

По России выявили более 30 тыс. случаев заболевания. За сутки выздоровели полностью более 36 тыс. человек. Также за сутки медики зафиксировали 1 179 летальных исходов.