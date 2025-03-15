В Татарстане объединяют усилия для сохранения редкого вида животного

В Казани в рамках конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» межрегиональная ассоциация «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» подписала соглашение о сотрудничестве с общественным движением «По следам снежного барса». Этот шаг направлен на укрепление совместных усилий в области научных исследований, экологического просвещения и защиты популяции снежного барса в России.

Директор ассоциации «Ирбис» Дарья Петрова отметила, что сотрудничество с движением «По следам снежного барса» имеет стратегическое значение. «Для нас это важный шаг. Мы понимаем, что для сохранения снежного барса в нашей стране необходимо объединять усилия. Представители движения уже доказали свою ценность как надежные партнеры, оказывающие значительную помощь в научно-исследовательской работе. В планах — расширение географии экспедиций, которые будут проводиться не только на Алтае, но и в других регионах, где обитает этот редкий вид», — подчеркнула Петрова.

Руководитель добровольческой экспедиции «По следам снежного барса» Игорь Паутов выразил уверенность в успехе совместной работы. «Ходить в горы — это как идти на разведку. Только с теми, кому можно доверять. Ассоциации «Ирбис» мы доверяем. Мы продолжим работать ради сохранения снежного барса в России, а в перспективе выйдем и на международный уровень», — заявил Паутов.

Соглашение между организациями предусматривает развитие совместных проектов, направленных на изучение и сохранение снежного барса, а также на повышение экологической осведомленности населения. Это включает организацию экспедиций, научных исследований и образовательных программ.

Снежный барс, или ирбис, является одним из самых редких и уязвимых видов кошачьих в мире. Его популяция в России насчитывает всего несколько десятков особей, что делает сохранение этого вида критически важным для биоразнообразия. Объединение усилий двух организаций станет важным шагом в защите ирбиса и его среды обитания.