В Татарстане обсудили актуальные правила госзакупок

В Чистополе прошел выездной образовательный семинар Государственного комитета РТ по закупкам и АО «Центр развития закупок». В мероприятии приняли участие более 250 руководителей и специалистов из различных уровней власти, а также представителей бизнеса из шести районов. Событие стало площадкой для обмена знаниями о госзакупках, их роли в экономике Татарстана и новых правилах в этой сложной сфере. Спикерами выступили эксперты Госкомитета РТ и Центра развития закупок, а также представители Министерства экономики РТ.

Председатель Государственного комитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов отметил важность повышения профессионального уровня участников семинара. В рамках серии зональных семинаров, охватывающих 26 муниципалитетов, акцент делается на доступ к актуальной информации и практическому опыту. Участники не только слушают лекции, но и могут задавать вопросы, разбирать реальные проблемы и избегать распространенных ошибок.

Образовательные мероприятия охватывают широкий круг тем, включая работу на биржевой площадке, претензионную деятельность и новые правила нацрежима в закупках.

В последние годы система госзакупок претерпевает значительные изменения, и 2024 год не стал исключением. Основная задача — адаптировать её к рыночным реалиям и международным условиям.

По итогам года государственные и муниципальные заказчики Татарстана опубликовали извещения на сумму 166 миллиардов рублей, сэкономив при этом 3,4% бюджетных средств. Из них муниципальные закупки составили 36,1 миллиарда рублей с экономией почти 3%. Общая сумма заключённых контрактов достигла 211 миллиардов рублей, включая 39 миллиардов от муниципалитетов. Закупки у малого бизнеса составили 76 миллиардов рублей, что составляет около 10% от общего объёма.

На семинаре в Чистополе также обсуждались актуальные проблемы муниципалитетов и реформирование национального режима закупок. Участники узнали о механизмах «прослеживаемости» товаров российского происхождения, а также о том, как избежать распространённых ошибок в процессе закупок.