В Татарстане обсудили ситуацию в Дагестане

Проводя совещание по ситуации в Дагестане, президент России Владимир Путин поручил принимать твердые и своевременные меры по защите конституционного строя страны, прав граждан и межрелигиозного согласия.

На площадке «Экспертного клуба» РТ прокомментировали это указание президента.

В частности, председатель Комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов напомнил, что «в 1990-е годы были очень сложные проблемы и процессы, в том числе и в межнациональной сфере, но Татарстан с такой исторической точностью прошел этот сложный путь, выработал такие эффективные механизмы решения сложных задач, получил такую прививку от межнациональных и межконфессиональных конфликтов, что как раз теперь, когда могут возникать какие-то вспышки на межнациональной почве, то они меньше всего будут характерны именно для нашей республики, ибо здесь вот этот пройденный путь заложил абсолютно уникальный социально-этический фундамент для построения гармоничных взаимоотношений между всеми этносами и конфессиями».

О своевременности выступления президента и мерах по защите национального согласия сказал и заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета Андрей Большаков.

Он отмечает, что против России, которая находится в состоянии СВО, применяется разнообразная агрессия – это санкции, вооруженное насилие против мирных граждан, информационная война.

«Практически все российские эксперты поддерживают точку зрения российских властей, что то, что произошло на поле аэродрома в Махачкале целенаправленная диверсия против российской государственности. Субъектами ее являются зарубежные спецслужбы, представители российской несистемной оппозиции, которые пытались создать ситуацию межнационального конфликта», – отметил эксперт.

Большаков выразил мнение, что наказание организаторов беспорядков в Махачкале «должно быть очень жестким», а молодые участники митинга должны быть призваны в ряды вооруженных сил РФ.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в РТ Ринат Фазылов привел цитату академика Дмитрия Лихачева, который в своей книге «Письма о добром и прекрасном» писал: «Надо быть патриотом, а не националистом. Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот».

«Эти слова были сказаны в прошлом веке, но и сегодня они не утратили своей актуальности. Наша страна всегда была сильна единством ее народов. И сегодняшние попытки посеять зерно раздора между народами — это верный путь к ослаблению и развалу страны. Именно об этом и мечтают наши враги, но мы этого не допустим», – заявил он.