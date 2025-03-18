В Татарстане обсудили трудоустройство молодежи

На заседании Комитета по социальной политике Государственного Совета Татарстана обсудили вопросы занятости молодежи и подростков. Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева представила данные о мерах поддержки молодых людей в трудоустройстве.

В 2024 году на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет было выделено более 43 миллионов рублей. В 2025 году на эти цели планируется направить 43,8 миллиона рублей из республиканского бюджета. Кроме того, муниципальные районы Татарстана дополнительно выделили 67,6 миллиона рублей для создания временных рабочих мест для подростков.

По словам Бутаевой, в Татарстане проводится активная работа по профессиональной ориентации молодежи, помогающая молодым людям выбирать востребованные профессии. Уровень занятости молодежи в возрасте 15-29 лет в республике составляет 51,8%, что выше среднего показателя по России (47,3%). При этом уровень безработицы в Татарстане – 5,4%, что немного ниже общероссийского уровня (5,5%).

Однако остаются и проблемы. Основные трудности связаны с неформальной занятостью молодежи, а также с низкой заработной платой для молодых специалистов, не имеющих опыта работы. Эти вопросы требуют дальнейшего решения и разработки новых мер поддержки.

На заседании также был рассмотрен законопроект о внесении изменений в республиканские законы о молодежной политике и патриотическом воспитании. Новые нормы направлены на гармонизацию регионального и федерального законодательства, а также на укрепление патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.

Эксперты отмечают, что такие инициативы помогут не только улучшить ситуацию с трудоустройством молодежи, но и создать условия для их всестороннего развития, включая профессиональное и личностное становление.