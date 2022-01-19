 В Татарстане за мошенничество осудят адвоката, обещавшего за 2 млн рублей домашний арест
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В Татарстане за мошенничество осудят адвоката, обещавшего за 2 млн рублей домашний арест

Адвокат получил взятку от обвиняемого мужчины, пообещав ему изменить меру пресечения на домашний арест.

Республика
19 января 2022  15:59
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане адвокат обвиняется в мошенничестве в размере 2 млн рублей, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2015 году подзащитным адвоката был мужчина, которому грозило заключение под стражу. Тогда адвокат пообещал мужчине, что за взятку в размере 2 млн рублей он решит вопрос с изменением ему меры пресечения на домашний арест. Мужчина передал через мать эти деньги адвокату, но тот скрылся. В итоге мера пресечения не изменилась, а обвиняемый был осужден.

В 2021 году, выйдя из тюрьмы, мужчина нашел в вещах покойной на тот момент матери аудиозапись разговоров с этим адвокатом. Мужчина пытался потребовать деньги обратно, но было бесполезно. Тогда он обратился в правоохранительные органы.

Причастность к преступлению адвокат не признал, давать показания отказался. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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В Татарстане за мошенничество осудят адвоката, обещавшего за 2 млн рублей домашний арест